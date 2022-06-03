BİLSEM mülakatında neler soruluyor? 2022 Bilsem mülakatta kaç soru var? Hangi zeka testi uygulanıyor? MEB BİLSEM sınav takvimi 2022

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMEDE HANGİ ZEKA TESTLERİ KULLANILIYOR?

BİLSEM sınavlarının ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme sınavında, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen zeka testleri kullanılıyor. 2022 yılında hangi zeka testinin kullanılacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı henüz açıklama yapmadı. Geçmiş yılları incelediğimizde ise bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan zeka testleri şunlar:

2015 Yılında 2, 3 ve 4. sınıflar için WNV (Wechsler Zeka Testi) ile ölçümleme yapıldı.

2016 Yılında 1 ve 2. sınıflar için Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi) ile ölçümleme yapıldı. 3 ve 4. sınıflar için ise Wechsler Zeka Testi ile ölçümleme yapıldı.

2017 Yılında 1 ve 2. Sınıflar için ASIS (Anadolu-Sak Zeka Ölçeği) ile ölçümleme yapıldı. 3. Sınıflar için ise Wechsler Zeka Testi ile ölçümleme yapıldı.

2018 - 2019 Yılı ile 2019 - 2020 yıllarındaki BİLSEM seçmelerinde bireysel değerlendirme aşamasında kullanılan zeka ölçeği açıklanmadı.

2021 - 2022 Bilsem sınavlarında BNV Zeka Testi'nin kullanılacağı öğrenildi.

MEB BİLSEM 202 SINAV TAKVİMİ

Bireysel değerlendirme için randevu tarihinin açıklanması 16.05.2022 – 30.05.2022

Bireysel değerlendirmenin yapılacağı tarihler 13.06.2022 – 12.08.2022

Bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi 19.08.2022