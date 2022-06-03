ATA AÖF final sonuçları öğrenme ekranı! ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından 21-22 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavının sonuçları sınava katılan öğrencilerin gündeminde. Geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından, sonuçlar için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022? İşte tüm merak edilenler!