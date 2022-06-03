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    • Haberler
    • 03.06.2022 12:28
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    • 03.06.2022 12:28
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    ATA AÖF final sonuçları öğrenme ekranı! ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022?

    AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Yüzbinlerce öğrenci AÖF final sınavı sonuçları için merak içinde. 21-22 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavı soru ve cevaplarının yayınlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ATA AÖF final sonuçları öğrenme ekranı!

    AÖF sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından 21-22 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavının sonuçları sınava katılan öğrencilerin gündeminde. Geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından, sonuçlar için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022? İşte tüm merak edilenler!

    Açıköğretim Fakültesi Final Sınavı sonuçları için gözler AÖF'teydi. 21-22 Mayıs tarihlerinde iki günde yapılan AÖF sınavlarının sonuçları elektronik ortamda ve AÖF uygulaması üzerinden sorgulanıyor.

    AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. Sınav sonuçları erişime açıldı.

    AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

        Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz.

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        Haberler Haberler ATA AÖF final sonuçları öğrenme ekranı! ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022?
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