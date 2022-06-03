AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2022 açıklandı mı? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sınavlar yüz yüze mi olacak? 2022 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi olan binlerce kişi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okuluna ilişkin başvuru ve sınav bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.