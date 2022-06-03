Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.06.2022 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2022 14:13
    ABONE OL

    AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2022 açıklandı mı? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Yaz okulu sınavları ne zaman?

    Gündemde yoğun bir şekilde AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim okuyan binlerce kişi AÖF yaz okulu sınavlarının yüzyüze mi yoksa online olarak mı düzenleneceğini merak ediyor. Peki Sınavlar yüz yüze mi olacak? 2021 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Konuyla ilgili yapılan son açıklamlar haberimizde yer alıyor...

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu 2022: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman, sınav hangi tarihte?

    AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sınavlar yüz yüze mi olacak? 2022 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi olan binlerce kişi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okuluna ilişkin başvuru ve sınav bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

        AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

        AÖF YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır, sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Haberler AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2022 açıklandı mı? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Yaz okulu sınavları ne zaman?
            SON DAKİKA