e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! 2022 LGS'de kaç soru var? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?

e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma hakkında bilgiler sorgulanıyor. LGS'ye dair detaylar 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. İyi bir liseye yerleşmek için ter dökecek olan öğrenciler detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022 LGS'de kaç soru var? LGS iki oturum arası kaç dakika olacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
LGS SÖZEL OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
LGS sınavına katılacak adaylara toplam 90 soru yöneltilecek.