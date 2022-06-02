2022 LGS BARAJ PUANI kaç? LGS kaç soru kaç dakika? Liseye Geçiş Sınavı LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç kişi girecek?

👉LGS BARAJ PUANI KAÇ, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.