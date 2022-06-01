Tel Rıfat ve Münbiç operasyonları başladı mı? Suriye operasyonu başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Operasyonu açıklaması!

2 HEDEF VAR

Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, "Türkiye'nin iki hedefi var, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantı sağlar" yorumunu yaptı. Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isim ise, Ankara'nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını söyleyerek, "İkinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir" açıklamasında bulundu.