TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK Mayıs aylık güncel enflasyon rakamları! Mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Mayıs ayı enflasyon rakamları! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarında! TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli ve özel sektör çalışanına ne kadar zam farkı olacağı da bir diğer merak edilenler arasında. Peki Mayıs enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları 3 Haziran saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu.
Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.