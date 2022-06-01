ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! YKS TYT AYT sınava nerede gireceğimi nasıl öğrenirim?

YKS giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgesi alma ekranı öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca gencin üniversiteye girmek için ter dökeceği 2022 YKS'ye sayılı gün kaldı. Sınav için en çok merak edilen konu ise sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı oldu. Peki, ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! YKS TYT AYT Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.
YKS NE ZAMAN?
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.