👉Mali Müşavir Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları
Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunması gereklidir. Tümü 4 yıllık olan bu bölümlerin bitirilmesinden sonra mesleki yeterlilik sınavına girmeleri ve bu sınavdan da talep edilen puanı almaları gereklidir. En az 3 yıl mesleklerinde yeterli olmalarından, yani çalışmalarından sonra da malı müşavirlik sınavlarına girmeleri ve mali müşavirlik sınavından da başarılı olmaları gereklidir. Bu sınavda başarılı olduktan sonra kişiler, mali müşavir olmaya hak kazanarak çalışmaya başlayabilirler.
👉Mali Müşavirlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Mali müşavir olma müracaatları, TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden online olarak yapılır. Daha önce hiç mali müşavirlik sınavına girmemiş olan kişilerin TEOS üzerinden ön başvuru yapmaları ve yaptıkları bu başvurunun çıktısını alıp sınav başvuru dosyası içine koyarak bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir. Daha sonra başvuruları onaylanır ve kişiler sınava girme hakkına sahip olurlar.
👉Mali Müşavir Olmanın Şartları Nelerdir?
Mali müşavirlik yapmanın koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• T.C. vatandaşı olmak
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
• Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak
• Daha önce ceza veya disiplin soruşturmaları dolayısıyla memurluktan atılmamış olmak
• Belirlenmiş süre boyunca bir mali müşavirlik bürosunda staj yapmış olmak
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans mezunu olmak
• Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş ve hapis cezası almamış olmak (Yalnızca Türk Ceza Kanunu 53. Maddesinde belirtilen kanunlar kapsamında belirtilmi olan suçlar için geçerlidir.)
• Mali müşavirlik meslekğinin şeref ve haysiyetine aykırı durumlar ve olaylar içerisinde geçişte bulunulmadığı gibi mesleğe başladıktan sonra da bulunmamak
👉Mali Müşavir Olmak İçin Hangi Bölümler Okunur?
Mali müşavir olabilmek için okunması gereken bölümler, şöyle sıralanmıştır:
• İşletme
• İktisat
• Maliye
• Kamu yönetimi
• Uluslararası ilişkiler
• Ekonometri
• Çalışma ekonomisi
• Siyaset bilimi
• Ekonomi
• Bankacılık ve sermaye piyasası
• Bankacılık ve finans
👉Mali Müşavir Maaşı Ne Kadardır?
Serbest muhasebeci mali müşavir olmuş kişilerin aldıkları maaşlar, aylık olarak 6.000 TL ile 8.000 TL arasında değişir. Eğer kişiler, daha küçük şirketlerin muhasebe işleri ile ilgileniyorlarsa almış oldukları bu ücretler biraz daha alt seviyelerde olabilir. Ancak büyümüş ve bünyesinde birçok muhasebeci ve mali müşavir çalıştıran mali müşavirlerin maaşları, ortalama olarak belirlenmiş olan 8.000 TL'nin çok üzerine çıkabilir.
👉Mali Müşavir Ne İş Yapar?
Mali müşavirlerin yaptıkları işler, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenlemek ve analiz etmek
• Şirketin ya da gerçek kişilerin varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapmak
• Aylık ve yıllık olarak vergi idelerini hazırlamak
• Muhasebe defteri tutmak
• Yürürlüğe yeni mevzuat girdikçe, bu mevzuata uygun olarak vergi planını çıkarmak
• Şirketlerde mali olarak yapılan hesap ve iş planlarının analizlerini gerçekleştirmek
• Şirket ve gerçek kişilerin mali kayıtlarını yasalara uygun tutmak
• Şirket hesabının gelir ve giderlerini kontrol ederek bordoların yönetimlerini sağlamak
• Eğer şirket hesaplarında yaşanan mali tutarsızlıklar varsa bunların neden kaynaklı olduğunu tespit ederek hesap bilgilerini bir arada toplamak
• İş planları, finansal tablolar ve şirket bütçelerini düzenleyerek gerekli olan durumlarda şirkete sunmak
Bunlara ek olarak, mali müşavir olmuş kişiler müşterilerinin bilgilerini her zaman gizli tutmak ve üçüncü kişiler ile bu bilgilerini paylaşmamakla da yükümlülerdir.