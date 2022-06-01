👉Koruyucu Aile Nedir?

Koruyucu aile, maddi ya da manevi olarak kendi çocuğuna bakmakta zorluk çeken ailelerin çocuklarının daha iyi bir hayata sahip olabilmeleri için geçici bir süreliğine farklı bir aileye teslim edildiği ailelere verilen isimdir. Koruyucu aileler gönüllü veya ücretli olabilir. Ayrıca, aile isterse çocuğa koruyucu aile olduktan sonra evlat da edinebilir.

👉Koruyucu aile maaşı Ne Kadardır?

Bir çocuğa koruyucu aile olduktan sonra ailelere aylık olarak ödenen maaş ücretleri, koruyucu aile olunmuş çocuğun yaş grubuna göre değişiklik gösterir:

• 0-3 Yaş: 923 TL

• 4-5 Yaş: 1.384 TL

• 1.-4. ve sınıflar ve 5.-8 sınıflar (6-14 Yaş, İlköğretim): 1.589 TL- 1.639 TL

• 15-18 Yaş (Lise ve Dengi): 1785 TL

• 19 Yaş+ (Yüksek Öğrenim): 2021 TL

Koruyucu ailelere verilmekte olan bu ücretlerin içinde çocuklara devlet tarafından harçlık olarak verilen gösterge rakamları da dahildir. Lise ve dengi okul yaşına gelene kadar çocuklara ayrıca ücret verilmez. Ancak yüksek öğrenime başlamış olan çocukların gösterge harçlıkları kendilerine ait olarak açılmış hesaplara yatırılır.