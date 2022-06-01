İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır? 2022 İhbar tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı nedir?

İşçi, işvereni tarafından bilgilendirilmemişse iş yerinden ihbar tazminatı alabilir. Aynı şekilde, işçi eğer haber vermeden işinden ayrılırsa işçiye işvereni ihbar tazminatı ödemek ile yükümlüdür. Karşılıklı olan bu durum içinde işçi ve işveren kendilerine belirlenmiş süreler içinde eğer yazılı bir beyan ile durumu iletirler ise ihbar tazminatı alma hakkına sahip olurlar.
2022 İHBAR TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?
İhbar tazminatı alım şartları, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
İhbar sürelerine uymak (Belirlenmiş olan ihbar süresini aşmış olan kişilerin ihbar tazminatı alma hakları yoktur.)
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin olması
İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden kişinin işveren olması
Haklı (geçerli) sebeplerden dolayı işten ayrılma
İHBAR TAZMİNATI NASIL ALINIR?
İhbar tazminatının alınabilmesi için İşçi Kanununda belirlenmiş olan şartların taraflarca yerine getirilmemesi gereklidir. İşçi ile işveren arasında eğer belirsiz süreli bir iş sözleşmesi varsa, taraflar ihbar tazminatı almaya hak kazanır. Ancak bu haklarını kullanabilmeleri için kendilerine belirlenmiş olan süreler içinde başvurularını yapmaları gereklidir.