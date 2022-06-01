Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir? Anlaşmalı boşanma avukat ücreti ne kadardır?

👉Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukata başvurulmadan anlaşmalı boşanma davasının açılabilinmesi için boşanmak isteyen eşlerden birinin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile ilgili mahkemelere başvurmaları gereklidir. Anlaşma protokolü de dava dilekçesi ile beraber teslim edilirse, taraflara duruşma günü bildirilir. Belirlenen günde davaya her iki tarafın da katılmasından sonra duruşma gerçekleşir ve eşler anlaşmalı olarak boşanabilir.

👉Yeni Boşanma Yasaları Nelerdir?

Güncel olarak belirlenmiş boşanma yasaları, şöyle sıralanmıştır:

• Nafaka ödemesine süre belirlenmesi: Yeni belirlenmiş yasaya göre, gerçekleşen boşanma davası anlaşmalı boşanma olsun ya da olmasın eşler, eski eşlerine belirli bir süre ile nafaka ödeyeceklerdir. Ödenecek olan nafakanın süresi ise tarafların evli kalma sürelerine göre belirlenecektir. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi Yargıtay tarafından uygun görülmüştür.

• Ara süre formülü: Boşanma gerçekleştikten sonra eğer kadınlara nafaka verilmesi için 2 ya da 3 yıl kadar bir süre beklenecektir. Eğer bu süre içinde kadınlar evlenmezse, bir yerde çalışmaya başlamazsa ve kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek konumda olurlarsa, nafaka almaya devam etmek yerine bakanlık tarafından bir işe yerleştirilerek kendilerine bakmaları sağlanacaktır.