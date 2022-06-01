AÇIKLANDI! Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para? Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!

SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde ve yurt dışında ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para? Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlemişti.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı