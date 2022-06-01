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    • Haberler
    • 01.06.2022 15:42
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    • 01.06.2022 15:42
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    2022 LGS'de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?

    e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma hakkında bilgiler sorgulanıyor. LGS'ye dair detaylar 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. İyi bir liseye yerleşmek için ter dökecek olan öğrenciler detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022 LGS'de kaç soru var? LGS iki oturum arası kaç dakika olacak? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 LGS’de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

    5 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS'ye dair detaylar milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS'ye sayılı günler kalırken sınav öncesi bazı detaylar arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, 2022 LGS'de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma! LGS iki oturum arası kaç dakika olacak?

    LGS SÖZEL OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

    LGS sınavına katılacak adaylara toplam 90 soru yöneltilecek.

        LGS MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ SORU SAYISI KAÇ?

        İkinci oturum LGS sınavı saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

        Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. 2022 LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
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        Haberler Haberler 2022 LGS'de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?
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