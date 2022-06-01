2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne kadar 2022? Evde bakım maaşı şartları neler, kimler alabilir?

Engelli ve bakıma muhtaç olan kişilerin kan bağı olan kişilerin bakım maaşı alabilmeleri için resmi olarak ilgili kişiye baktıklarını kanıtlamaları gereklidir. Başvuru yapılmasının ardından eğer kan bağı olan ve uzaktan akraba olan kişilerin engelli kişiye baktıklarına dair yapılacak olan inceleme ile bu duruma karar verilir. İnceleme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları tarafından şahsi olarak yürütülür. Eğer yapılan inceleme esnasında uzaktan kan bağı bulunan akrabaları engelli kişilerin bakımlarını düzgün bir biçimde üstlenmemişse, kişilere maaş verilmez.