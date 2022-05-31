LGS kaç soru kaç dakika? 2022 LGS BARAJ PUANI kaç? Liseye Geçiş Sınavı LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç kişi girecek?

LGS kaç soru kaç dakika? 2022 LGS BARAJ PUANI kaç? Liseye Geçiş Sınavı LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Bu yıl LGS'ye kaç kişi girecek? Kaç kişi başvuru yaptı? soruları adayların gündeminde yer alıyor. LGS için geri sayım başladı. Adaylar günler sonra Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS sınavına girecek. MEB tarafından sınav hakkında tüm bilgiler verildi. İşte giriş belgesi alma ekranı ve 2022 LGS'ye dair merak edilen tüm soruların detaylı yanıtları...
👉LGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
2022 LGS 5 Haziran tarihinde yapılacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
Merkezi sınav Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
👉LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
LGS sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
👉LGS PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen LGS'de öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek.
👉LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.