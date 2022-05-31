

Leyl Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

Leyl Suresinin Türkçe meali şu şekilde verilmiştir:

• (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye ant olsun,

• Açılıp aydınlandığı zaman gündüze ant olsun,

• Erkeği ve dişiyi yaratana ant olsun ki,

• Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

• Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

• Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

• Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

• Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.

• Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

• Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

• O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

• Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

• O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).

• Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.