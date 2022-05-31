İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşının ücret tutarı, çalışanların kazançlarına göre belirlenmiş ve 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:

• En düşük kademeli işsizlik maaşı: 2.137 TL

• Orta kademe işsizlik maaşı: 2.541 TL

• En yüksek işsizlik maaşı: 4.272 TL

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik maaşının alınabileceği süre aralığı, işsizlik maaşı almak isteyen kişilerin çalışma sürelerine göre, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler için: 180 gün

• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler için: 240 gün

• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler için: 300 gün

İkinci Kez İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşının ikinci kez alınabilmesi için gerekli olan tek şart, kişilerin en az 600 gün süre ile çalışmış olmalarıdır. Bir kez işten ayrıldıktan sonra, yeniden işsizlik maaşı almak için başvuru yapacak olan kişilerin yapmaları gereken tek şey, yeniden çalışmalarıdır. Sigortalı bir işe girmeyen ve en az 600 gün süre ile de sigortalı olarak çalışmayan kişilere herhangi bir şekilde işsizlik maaşı verilmesi mümkün değildir.