Erasmus programının yapılmaya başlanış amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmaktır. Yıllardır da aynı hizmet doğrultusunda birçok öğrencinin yaşadıkları ülkelerden çıkmasına ve okullarından farklı okullarda bir süreliğine de olsa eğitim alabilmelerini sağlanmıştır.
2022 Erasmus Şartları Nelerdir?
Erasmus öğrencisi olmanın koşulları, kişilerin hangi okulda okuduğuna göre değişiklik gösterir. Erasmus yapmak isteyen öğrencilerin ortak olarak uymaları ve yerine getirmeleri gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:
Herhangi bir üniversitede önlisans/lisans/yüksek lisans/ doktora öğrencisi olmak
Genel not ortalamasının 2.20/4.00 veya üzerinde olması
Erasmus dil sınavından en az 60/100 puan almış olmak
Daha önce toplamda 1 yıldan fazla erasmus yapmamış olmak
Okunmakta olan bölümün erasmus yapılabilen bölümler arasında yer alması (Bölümler ile beraber erasmus okulları ile de anlaşmalı olması gereklidir.)
Erasmus Paralı Mı?
Erasmus programının ücreti, Türkiye'de devlet üniversitelerinde okuyan kişiler için yoktur. Ancak vakıf üniversitelerinde okuyan ve erasmus programı dahilinde farklı bir ülkeye gitmek isteyen kişiler, öğretimlerine devam ettikleri için okula ödedikleri yıllık ya da dönemlik harcı ödemeye devam ederler. Bunun dışında, erasmus ile yurt dışına çıkmış olan kişiler, kendi ülkelerine ya da gittikleri ülkedeki üniversiteye herhangi bir ücret vermezler.
Erasmus Hangi Ülkelere Gidiş Sağlar?
Erasmus programıyla anlaşmalı ülkeler, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hollanda
Portekiz
İspanya
İngiltere
Estonya
Kıbrıs
Macaristan
Litvanya
Letonya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Slovakya
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
İsviçre
Malta
Bulgaristan
Romanya
İzlanda
Norveç
Lihtenştayn
Türkiye
Üniversite öğrencileri, hangi ülkede erasmus yapmak istediklerine kendileri karar verebilir. Ancak öğrenim gördükleri bölüm, kendilerine erasmus yapabilmeleri için izin vermiyorsa talep ettikleri ülkeye de gidişleri mümkün değildir.