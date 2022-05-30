Noter sistem arızası son dakika! Noter araç satış sistemi neden çalışmıyor? 30 Mayıs NOTER SİSTEM SORUNU!

30 Mayıs NOTER SİSTEM SORUNU! Noter sistemine giriş yapmak isteyen bir çok vatandaş hata ile karşılaşıyor. Son dakika sistem arızası nedeniyle işlemlerini yapamayanlar yetkili mercilerden açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Peki Noter araç satış sistemi neden çalışmıyor?
NOTER SİSTEM ARIZASI
Son dakika! Vatandaşların alım, satım ve tasdik işlemleri için başvurduğu noter sisteminde arıza yaşandığı iddia ediliyor. Sistem arızası yaşayanlar konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı.
Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan sistemin kısa süre içerisinde yeniden hizmete açılması bekleniyor.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,
Temlik,Taahhütname, Kefaletname,
Vasiyetname,
Vakıf senedi,
Aile vakfı senedi,
Tanıma senedi,
Muvafakatname,