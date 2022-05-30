Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.05.2022 17:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 17:12
    ABONE OL

    Noter sistem arızası son dakika! Noter araç satış sistemi neden çalışmıyor? 30 Mayıs NOTER SİSTEM SORUNU!

    Noter sistem arızası hakkında son dakika yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşadığını bildirdi. İnternet arama motorlarında da konuya ilişkin bilgiler sorgulanıyor. Peki Noter araç satış sistemi neden çalışmıyor? İşte 30 Mayıs NOTER SİSTEM SORUNU hakkında detaylar ve son dakika gelişmeler!

    NOTER SİSTEM SORUNU

    30 Mayıs NOTER SİSTEM SORUNU! Noter sistemine giriş yapmak isteyen bir çok vatandaş hata ile karşılaşıyor. Son dakika sistem arızası nedeniyle işlemlerini yapamayanlar yetkili mercilerden açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Peki Noter araç satış sistemi neden çalışmıyor?

    NOTER SİSTEM ARIZASI

    Son dakika! Vatandaşların alım, satım ve tasdik işlemleri için başvurduğu noter sisteminde arıza yaşandığı iddia ediliyor. Sistem arızası yaşayanlar konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı.

    Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan sistemin kısa süre içerisinde yeniden hizmete açılması bekleniyor.

    NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
    Şirket sözleşmesi,
    Evlenme sözleşmesi,
    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
    Zilyetlik devri sözleşmesi,
    Miras taksimi G. menkul,
    Hibe vaadi sözleşmesi,
    Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
    Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

    Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
    Kira sözleşmesi,
    Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
    Taksim ve ifraz sözleşmesi,
    Evlat edinme sözleşmesi,

    Temlik,Taahhütname, Kefaletname,
    Vasiyetname,
    Vakıf senedi,
    Aile vakfı senedi,
    Tanıma senedi,
    Muvafakatname,

        Sulhname,Yeddiemin senedi,
        Rehin senedi,
        Borç senedi,
        Fesihname,
        İbraname,
        Beyanname,
        Şahadetname,
        Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
        İfade tutanağı,
        Tespit tutanağı,
        Vekaletname,

        Defter onaylanması, Çevirme,
        Örnek çıkartma,
        İmza sirküleri,
        Protesto işleri,
        İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
        Tescil

        2022 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

        Noterler hafta içi her gün 09.00 - 12.00 ve 13.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedirler. 12.00 - 13.00 saatlerinde öğle arası olduğu için hizmet verilmemektedir. Ancak noterliklerde oluşabilecek yoğunluğa göre öğleye kadar çalışma saati 12.30'a sarkabilir.

        NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

        Nöbetçi noterler hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında salgın ile ilgili gerekli önlemleri alarak hizmet verecek. Nöbetçi noter sayısının yoğun talebin olduğu il ve ilçelerde ilerleyen zamanlarda arttırılacağı da biliniyor.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yoksulluk duyarı kasan Aykut patladı
        Haberler Haberler Noter sistem arızası son dakika! Noter araç satış sistemi neden çalışmıyor? 30 Mayıs NOTER SİSTEM SORUNU!
            SON DAKİKA