Noter sistem arızası son dakika! Noter araç satış sistemi neden çalışmıyor? 30 Mayıs NOTER SİSTEM SORUNU!

2022 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün 09.00 - 12.00 ve 13.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedirler. 12.00 - 13.00 saatlerinde öğle arası olduğu için hizmet verilmemektedir. Ancak noterliklerde oluşabilecek yoğunluğa göre öğleye kadar çalışma saati 12.30'a sarkabilir.

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Nöbetçi noterler hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında salgın ile ilgili gerekli önlemleri alarak hizmet verecek. Nöbetçi noter sayısının yoğun talebin olduğu il ve ilçelerde ilerleyen zamanlarda arttırılacağı da biliniyor.