👉Hostes Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

Hostes olabilmek için öncelikle kişilerin mevcut olan hosteslik başvurularını tamamlamaları gereklidir. Hostes olmak isteyen kişilerin özgeçmişlerini hostes alımı yapacak olan şirketlere vermeleri gereklidir. Daha sonra eğer bu firma, özgeçmiş sahiplerini hostes olmaya yeterli görürse kendilerini sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutar. Bunları başarı ile tamamlayan kişilerin yabancı dil seviyeleri ölçülür. Eğer gerekli olan yabancı dil seviyesi de kişiler tarafından sağlanırsa hostes olunma imkanı vardır. Yazılı ve sözlü sınavların yanında bazı zeka testleri ile de kişilerin yetenekleri ve zekaları ölçülür. Bu sınavlardan da belirlenmiş olan seviyelerin geçilmesi hostes olunabilmesi için gereklidir.

👉Hosteslik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hostes olma başvurusu, bünyesine kabin memuru alacak olan hava yolu şirketlerinin internet adresleri üzerinde yayınlar. Hostes olmak isteyen kişilerin de belirli tarihlerde yayınlanmakta olan bu tarihleri ve ilanları takip etmeleri gereklidir. İş alımı yapılacak olan tarihler, genellikle önceden belirlenir. Böylece hostes olmak isteyen kişiler bu ilanlara kolaylıkla erişim sağlayabilirler.