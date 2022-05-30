AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB - Açıköğretim lise sınavları online giriş ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıköğretim lisesi olarak okuyan binlerce öğrenci heyecanla 3. Dönem sınavlarını bekliyor. Peki, Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL 2022 sınav takvimi!
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLINE MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.