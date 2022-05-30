Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.05.2022 15:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 15:15
    ABONE OL

    Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL 2022 sınav takvimi!

    Gündemde binlerce kişi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınavlarının başlayacağı ve biteceği tarihleri duyurdu mu merak ediliyor. Öğrenciler açıköğretim lise sınavları online giriş ekranını merak ediyor ve nasıl giriş yapacaklarının yanı sıra sınav uygulamasının nasıl gerçekleşeceği de merak konusu oluyor. Lise eğitimini açık öğretimden okuyan ve AÖL 3.dönem sınavlarına katılacak olanlar için tüm bilgileri derledik. Peki, 3. dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, online mı?

    takvim.com.tr
    Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL 2022 sınav takvimi!

    AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB - Açıköğretim lise sınavları online giriş ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıköğretim lisesi olarak okuyan binlerce öğrenci heyecanla 3. Dönem sınavlarını bekliyor. Peki, Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL 2022 sınav takvimi!

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

    AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

        AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

        Konuyla ilgili AÖL'den yapılan açıklama şu şekilde;

        Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

        Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

        AÖL SINAV TAKVİMİ 2022
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        3600 ek göstergede mesleklere göre maaşlar belli oldu!
        Haberler Haberler Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL 2022 sınav takvimi!
            SON DAKİKA