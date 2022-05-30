3D TÜRKİYE GENELİ DENEME CEVAP ANAHTARI 4! 3D Türkiye geneli deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

3D Türkiye geneli deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3D Türkiye geneli deneme cevap anahtarı yayımlandı mı? soruları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM tarafından 18 ve 19 Haziran'da 3 oturumda uygulanacak. Sınava az bir süre kala 3D Türkiye geneli deneme sınavına katılan adaylar cevap anahtarı ve sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler...