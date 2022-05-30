Kamuda Ücretsiz İzin Nedir?

Kamu çalışanlarının ücretsiz izin hakkı, kamuda görevlerine başlamalarından sonra kullanabilecekleri ücretsiz izne verilen isimdir. Kamu çalışanları, ancak belirli durumlar için ücretsiz izin kullanabilirler. Kamu çalışanlarının kullanabilecekleri ücretsiz izin durumları, amirlerinin kararına bırakılan ve bırakılmayan olarak ikiye ayrılır. Amir izni doğrultusunda ücretsiz izin kullanılabilecek durumlar şöyle sıralanmıştır:

• Hayati tehlike ve ağır hastalıklar halinde ücretsiz izin kullanılması

• Görev veya öğrenim durumları sebebi ile eşlere ücretsiz izin verilmesi

• 5 hizmet yılının tamamlanmasından sonra ücretsiz izin kullanılması

Amirlerin takdirlerine bırakılmayan ücretsiz izinler ise şöyle sıralanmıştır:

• Doğum sebebi ile ücretsiz izin kullanılması (Doğum yapan annelere annelik izninden sonra 24 ay, eşleri doğum yapmış olan kamu çalışanları içinde 24 ay olarak belirlenmiştir.)

• Evlat edinme sebebi ile ücretsiz izin kullanılması

• Askere gidilmesi sebebi ile ücretsiz izin kullanılması

İşveren Ücretsiz İzne Çıkarabilir Mi?

Çalışan işçilerin işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılabilmeleri, İş Kanunu tarafından mümkün görülmeyen bir durumdur. Ücretsiz izin ancak işçilerin talebi üzerine değerlendirilerek çalışanlara verilebilir. Bunun dışında işverenlerin işçilerini taleplerine göre ücretsiz izne çıkarmaları mümkün değildir.