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    • Haberler
    • 29.05.2022 16:33
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    • 29.05.2022 16:35
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    Şevval ayının son günü ne zaman, yarın mı? Şevval ayından sonra hangi ay başlıyor? Zilkade ayı ne zaman?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırır oldu. Şevval ayında bol bol ibadetler yapılmaya devam ediliyor ve İslam dünyası bu mübarek ayın da hangi tarihte biteceğini öğrenmek istiyor. Peki Şevval ayının son günü yarın mı? Şevval ayından sonra hangi ay başlıyor? Zilkade ayı ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Şevval ayının son gün ne zaman, yarın mı?

    Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam alemi tarafından Ramazan ayının bitişiyle başlayan Şevval ayı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki Şevval ayının son günü yarın mı? Şevval ayından sonra hangi ay başlıyor? Zilkade ayı ne zaman? İşte merak edilenler!

    2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

    Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı. 6 gün orucunun tutulduğu şevval ayı 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

    ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet'in dini günler takvimine göre Zilkade ayı 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.

    ZİLKADE AYI HAKKINDA

    Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet'in zuhuru döneminde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir.

        Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu.Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır. İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). İslâm tarihinde zilkade ayında meydana gelen önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gazvesi, Hz. Peygamber'in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Umre Seferi, Umretü'l-kazâ, Resûl-i Ekrem'in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikredilebilir. Ramazan ve kurban bayramları arasında kaldığı için zilkade ayında nikâh kıyılamayacağı yönündeki inanışların dinî dayanağı yoktur.

        Haram aylar olan zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır. Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir. Yine iki bayram arasında yer aldığından Türk halk kültüründe özellikle kadınlar arasında "aralık" şeklinde isimlendirilen zilkade ayı Osmanlı belgelerinde "??" kısaltmasıyla gösterilmiştir.
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