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    • Haberler
    • 29.05.2022 08:02
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    • 29.05.2022 08:02
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    Defne sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Defne sabunu kullanımı nasıldır? Defne sabunu hangi cilt tiplerinde kullanılır?

    Defne sabunu, cilt yüzeyinin ve saçların bakımı için sıklıkla kullanılmaktadır. Kadın ve erkeklerin cilt tiplerine uygundur. Sadece cilt ve saç derisinde yüzeysel olarak fayda sağlamakla kalmaz, kas ve kemik ağrılarının giderilmesinde de etkin bir rol oynamaktadır. Defne sabunu, genellikle Akdeniz Bölgesi’nde yetişen defne bitkisinden elde edilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan kişilerin ciltlerinin ve saçlarının parlak olmasının nedeni, sıklıkla defne sabununun kullanımı sağlamalarıdır.

    takvim.com.tr
    Defne sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir?

    Defne sabunu, özellikle nem dengelemesi ile bilinmektedir. Cildin ve saç derisinin ihtiyaç duyduğu nem oranını dengeler. Cildin parlamasını ve gençleşmesini sağlar. Derinlemesine temizlik sağlayarak, uygulanan yüzeyin rahat nefes almasına yardımcı olur. Cilt üzerinde istenmeyen oluşumların meydana gelmesini engeller ve var olan sorunların giderilmesini sağlar. Saçların daha parlak ve güçlü olmasını sağlar.


    Defne Sabununun Faydaları Nelerdir?
    Defne sabununun faydaları başlığımızı maddeler halinde inceleyelim;
    Cilt yüzeyinde meydana gelen tahrişi önler.
    Mevsimsel alerjilerden kaynaklanan kaşıntıların, kısa sürede dindirilmesini sağlar.
    Cilt yüzeyinde meydana gelen egzama rahatsızlığının tedavisinde, kullanıcıyı rahatlatır.
    Özellikle ayak bölgesinde meydana gelen mantar oluşumlarının giderilmesini sağlar.
    Cilt üzerinde meydana gelen enfeksiyonların giderilmesini sağlar.
    Cilt yüzeyini temizler ve nefes almasını sağlar.
    Cildin nem oranını dengeler.
    Sivilce ve akne oluşumlarını giderir ve tekrar meydana gelmesini engeller.
    Kuru ciltlerin nem ihtiyacını karşılar, daha canlı ve parlak bir görünüm kazanmasına fayda sağlar.
    Cilt tonunu eşitler.
    Cilt ve saç derisinde meydana gelen bakteri oluşumlarının giderilmesinde aktif rol oynar.
    Yağlı saçlarda kullanımı, saçların daha az yağlanmasını sağlar.
    Saçların daha gür ve parlak olmasını sağlar.
    Saç derisini besler ve saçların koparak dökülmelerinin azalmasına yardımcı olur.

    Defne Sabunu Nasıl Kullanılır?
    Defne sabununun kullanımı, gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere iki keredir. Yüzünüze uygulayabileceğiniz gibi tüm vücudunuzda kullanım sağlayabilirsiniz. Sabunu köpürterek cildinize masaj yaparak sürün ve on ile on beş saniye gibi kısa bir süre bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Saçlarınız için kullanım sağlarken, saç derinize masaj yapmayı ihmal etmeyin. Kas ve kemik ağrıları olanların, banyo sırasında ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulaması, ağrıların kısa süre içerisinde hafiflemesini sağlayacaktır.

        Defne Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Defne sabununun kullanılacağı cilt tipleri arasında dikkat etmesi gerekenler, aşırı kuru cilt yapısına sahip olanlardır. Aşırı kuruluk yaşayanların kullanımda, cildi daha da kurutarak pul pul dökülmesine neden olabilir. Diğer cilt ve saç tiplerinde kullanım sağlanmasında bir sakınca yoktur. Doğal içeriğe sahip olmasından dolayı, alerjik reaksiyonlara neden olmaz. Fakat; cildiniz hassas bir yapıya sahip ise ufak bir bölgede deneme yaparak, cildin vereceği reaksiyona göre tüm vücutta uygulamanızda fayda olacaktır. Yağlı ciltlerin, aşırı yağ üretimini dengeler ve bu sayede de sivilce oluşumlarının önüne geçer. Günlük olarak yüz temizliğinde tüm ciltlerde kullanım sağlayabilirsiniz. Özellikle erkek kullanıcılar, tıraş sonrası oluşan tahrişi azaltmak için kullanım sağlayabilirler. Kızarıklık ve kaşıntıların önüne geçer ve cildin rahat etmesini sağlar.


        Defne Sabununun İçeriğinde Neler Var?
        Defne sabununun içeriği; özellikle ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde yetişen defne bitkisinin yaprakları ve saf zeytinyağına sahiptir. Defne yaprağında ve defne yaprağının yağında doğal olarak bulunan antioksidan, sabuna hoş ve rahatlatıcı bir koku kazandırmaktadır. Kullanılan zeytinyağında bulunan mineral ve vitaminler ise; cildin ve saç derisinin ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Sabun yapımında herhangi bir kimyasal yabancı madde kullanılmamaktadır.
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        Haberler Haberler Defne sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Defne sabunu kullanımı nasıldır? Defne sabunu hangi cilt tiplerinde kullanılır?
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