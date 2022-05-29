3600 gün emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 günden emeklilik şartları nelerdir?

3600 gün ile emekli olmak isteyen kişiler için belirlenmiş olan yaş grupları, kadınlara ve erkeklere göre farklı olarak belirlenmiştir. Kadınların yaş tablosu şöyle sıralanmıştır:

15 yıl + 50 yaş +3600 Gün şartının yerine getirilme tarihine göre;

• 23.05.2002'den önce olan kadınlar için 50,

• 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında olan kadınlar için 52,

• 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında olan kadınlar için 54,

• 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında olan kadınlar için 56 ve

• 24.05.2011'den sonra olan kadınlar için 58

3600 günden emeklilik isteyen erkekler içinse yaş tablosu şöyle sıralanmıştır:

15 yıl + 50 yaş +3600 Gün şartının yerine getirilme tarihine göre;

• 23.05.2002'den önce olan erkekler için 55,

• 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında olan erkekler için 56,

• 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında olan erkekler için 57,

• 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında olan erkekler için 58

• 24.05.2011- 23.05.2014 tarihleri arasında olan erkekler için 59 ve

• 24.05.2014'den sonra olan erkekler için 60