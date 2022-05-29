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    • Haberler
    • 29.05.2022 08:09
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    • 29.05.2022 08:09
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    2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne kadar 2022? Evde bakım maaşı şartları neler, kimler alabilir?

    Evde bakım maaşının ücreti, engelli olan kişilerin raporlarında resmi olarak belirtilmiş olan engel oranlarına göre belirlenir. Engel oranı daha yüksek olan ve bakıma daha fazla muhtaç olan kişilerin evde bakım maaşları daha yüksek olarak ödenir. Yatalak olan ve kendi ihtiyaçlarını göremeyen kişilerin değerlendirmeleri de buna göre yapılır. Peki, 2022 evde bakım maaşı şartları nelerdir? 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    2022 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?

    Güncel evde bakım maaşı alabilmek için belirlenmiş olan şartlar, şöyle sıralanmıştır:

    • En az %50 engelli olmak (Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin almış oldukları Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin bulunması gereklidir.)

    • Hanedeki kişi sayısına bakılmak sureti ile kişi başına düşen aylık gelirin asgari tutarın üçte ikisinden az olması

    • 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alması

    • 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin sağlık raporunda 'tam bağımlı' ifadesinin yer alması

    2022 Evde Bakım Maaşı Ne Kadardır?

    Evde bakım aylığı alan kişilerin 2022 yılının ilk yarısında alacakları maaşlar, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

    • %70 ve üzeri engelli maaşı: 1605 TL

    • %40-69 arası engelli maaşı: 1070 TL

    • 18 yaş altı engelli yakını maaşı: 1070 TL

    2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Hangileridir?

    Evde bakım maaşının yatmış olduğu iller, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • Ankara

    • Aksaray

    • Afyonkarahisar

    • Antalya

    • Adana

    • Bolu

    • Bursa

    • Batman

    • Balıkesir

    • Bilecik

    • Çanakkale

    • Diyarbakır

    • Erzurum

    • Gaziantep

    • İzmir

    • İstanbul

    • Kırıkkale

    • Kars

    • Kayseri

    • Kocaeli

    • Karabük

    • Konya

    • Manisa

    • Niğde

    • Osmaniye

    • Ordu

    • Tokat

    • Samsun

    • Sakarya

    • Şanlıurfa

    • Uşak

    Bu illerin dışında kalan illerin evde bakım maaşı ödemeleri, daha sonra yapılacaktır.

        Evde Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

        Evde bakım maaşı alabilecek olan kişiler, şöyle belirlenmiştir:

        • Bakıma muhtaç engellinin eşi

        • Bakıma muhtaç engellinin çocukları ile çocuklarının eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin anne ve babası

        • Bakıma muhtaç engellinin torunları ile torunlarının eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin eşinin anne ve babası

        • Bakıma muhtaç engellinin eşinin kardeşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları

        • Bakıma muhtaç engellinin amcaları ve amcalarının eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin amca çocukları ile bunların eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin halaları ile halalarının eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin hala çocukları ile bunların eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin dayıları ve dayılarının eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin dayı çocukları ile bunların eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin teyzeleri ve teyzelerinin eşleri

        • Bakıma muhtaç engellinin teyze çocukları ile eşleri

        Engelli ve bakıma muhtaç olan kişilerin kan bağı olan kişilerin bakım maaşı alabilmeleri için resmi olarak ilgili kişiye baktıklarını kanıtlamaları gereklidir. Başvuru yapılmasının ardından eğer kan bağı olan ve uzaktan akraba olan kişilerin engelli kişiye baktıklarına dair yapılacak olan inceleme ile bu duruma karar verilir. İnceleme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları tarafından şahsi olarak yürütülür. Eğer yapılan inceleme esnasında uzaktan kan bağı bulunan akrabaları engelli kişilerin bakımlarını düzgün bir biçimde üstlenmemişse, kişilere maaş verilmez.
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        Haberler Haberler 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne kadar 2022? Evde bakım maaşı şartları neler, kimler alabilir?
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