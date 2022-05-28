Yunanistan vatandaşlığı nasıl alınır? Yunanistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Yunanistan Vatandaşlığı Almanın Şartları Nelerdir?

Yunanistan vatandaşı olabilmek için devlet tarafından talep edilen güncel koşullar, şöyle sıralamıştır:

• Yunanistan'da 10 sene boyunca yasal olarak yaşamak

• Yunan kökenli biri ile evlenmek ve evliliğin gerçek olduğunu devlete kanıtlamak

• Yunanistan'da 5 yıldır yaşayan bir anne ya da babaya sahip olmak

• Yunanistan'da doğmak

• Etnik kökenin Yunanistan'dan gelmesi ve etnik kökeninin Yunanistan'dan geldiğini kanıtlamak

• Yunanistan'a 300.000 Euro değerinde yatırım yapmış olmak veya en az 300.000 euro değerinde bir ev almış olmak

Bu şartların hangileri kişiler için uyumlu ise, Yunanistan vatandaşlığı alabilmeleri için o koşulu yerine getirmeleri gereklidir. Yani, evlilik yolu ile vatandaşlık olan kişilerin Yunan toprakları içine yatırım yapma zorunluluğu yoktur.

👉Yunanistan Vatandaşlığı Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yunanistan vatandaşlığı alım evrakları, güncel olarak devlet tarafından şöyle sıralanmıştır:

• Başvuru sahibine ait pasaport

• Yunanistan vatandaşlık başvuru formu

• Başvuru sahibinin Yunanistan'da 7 yıl ikamet ettiğini gösteren belgeler

• Kimlik fotokopisi

• Adli sicil kaydı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Doğum belgesi

• Başvuru sahibi evli ise evlilik cüzdanı

• vaftiz sertifikası (Eğer mevcutsa)

• Banka hesap dökümleri

• Başvuru sahibi Yunan kökenli ise soy ağacında yer alan Yunan asıllı kişilerin kayıtları

• Başvuru sahibi, yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurması durumunda ilgili yatırımların kanıtları

• Başvuru sahibi, evlilik yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurması halinde ilgili evliliğe dair kanıt belgeleri