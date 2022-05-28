

Çay Ağacı Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Çay ağacı sabununun kullanılacağı cilt tiplerinde herhangi bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Cilt yapısında, deri rahatsızlığı olan kişiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Tedavi için kullanım sağlanabildiği gibi, günlük cilt bakımlarında ve cilt temizliğinde de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Günlük makyaj temizliğinden sonra, cilt üzerinde kalan makyaj kalıntılarının giderilmesinde kullanabilirsiniz. Anti-bakteriyel özelliğe sahip olması ile cildin dezenfekte edilmesinde kullanılan doğal bir üründür. Her saç derisinde temizlik ve kepek oluşumunun giderilmesi için düzenli olarak kullanabilirsiniz. Saç derisinde meydana gelen bakterileri yok eder ve daha sağlıklı saç derisine sahip olunmasını sağlar. Saçların daha sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar ve saç dökülmelerinin önüne geçer.