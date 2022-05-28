Bağkur emeklilik şartları nelerdir? 1 Mayıs 2008 sonrasında Bağkur’lu olanlar ne zaman emekli olabilir?

👉BAĞKUR üzerinden emekli olmanın şartları, BAĞKUR üzerinden sigortalı olan kişilerin işe başlama tarihlerine göre değişiklik gösterir. BAĞKUR emeklilik için belirlenmiş olan 3 farklı tarih mevcuttur:
· 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler
· 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler
· 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenler
1999 öncesinde işe girmiş BAĞKUR kapsamındaki erkekler, 23 yıldan fazla sigortalı olarak çalışmışlarsa, 25 yıl 9000 prim gününü tamamlayarak emekli olma hakkına sahiptirler. Bununla beraber, 1999 öncesi işe girmiş BAĞKUR kapsamındaki kadınlar, 18 yıl sigortalı olarak çalışmışlarsa, yaş koşulları bulunmadan 20 yıl ve 7200 prim günü ile emekli olabilirler. Ancak kişiler, 01.06.2002 tarihinden sonra sigortalı olmuşlarsa yaş şartını da yerine getirmek zorundadırlar.
👉Bu tarihler itibari ile erkeklerin yaş tablosu şöyledir:
👉· 25 yıl tamamlamaya eğer;
2 yıl veya daha az süre varsa 44
2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa 45
3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa 46
5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa 46
6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa 47
8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa 48
9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa 49
11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa 50
12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa 51
14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa 52
15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa 53
👉 Kadınlarda ise, 20 yılı tamamlamaya eğer;
2 yıl ya da daha az süre varsa 40
2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa 41
3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa 42
4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa 43
5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa 44
6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa 45
7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa 46
8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa 47
9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa 48
10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa 49
11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa 50
12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa 51
13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa 52
14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa 53
15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa 54
16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa 55
17 yıldan fazla süre olanlar için 58