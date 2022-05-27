Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor 2022? Şevval ayından sonra hangi ay gelir? Zilkade (Haram aylar) ayının faziletleri nelerdir?

Zilkade ayı ne zaman 2022? Zilkade ayında yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haram ayların ilki olan bu ayda yapılması gereken ibadetler vardır. Müslüman alemi Zilkade ayı hakkında birçok bilgiyi merak ederek araştırır oldu. İbadet etmek isteyenler hangi duaların okunduğunu, hangi namazın kılındığını merak ediyor...
2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı. 6 gün orucunun tutulduğu şevval ayı 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet'in dini günler takvimine göre Zilkade ayı 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.
ZİLKADE AYI HAKKINDA
Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet'in zuhuru döneminde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu.Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır.