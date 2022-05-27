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    • Haberler
    • 27.05.2022 10:55
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    • 27.05.2022 10:55
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    Şeker GYO halka arz ne zaman, tarihi? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı...

    Şeker GYO halka arz için duyuru yayımladı. Duyuru sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamada, '' 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na, 16.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuru yapılmıştır.'' denildi. Peki Şeker GYO halka arz ne zaman, tarihi? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

    Şeker GYO halka arz ne zaman, tarihi?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Şeker Gayrimenkul Yatırım'ın halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Şeker GYO halka arz ne zaman, tarihi? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

    ŞEKER GYO HALKA ARZ NE ZAMAN? EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Şeker GYO'dan yapılan açıklamada, ''Şirket'imiz, 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 610.166.462 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 813.555.283 TL'ye arttırılarak ihraç edeceği toplam 203.388.821 TL nominal değerli, 203.388.821 adet payın halka arz edilmesine karar vermiş olup, bu kapsamda 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, 16.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapmıştır.'' denildi.

    ŞEKER GYO HİDDE KODU, FİYATI NE KADAR?

    Şeker GYO'nun halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

    Şeker GYO, halka arz süreciyle 610.166.462 TL değerindeki mevcut sermayesini, bedelli yöntemiyle 203.388.821 TL artırarak 813.555.283 TL'ye yükseltecek.
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