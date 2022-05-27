İnci tozu sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? İnci tozu sabunu faydaları nelerdir? İnci tozu sabunu hangi ciltlere uygundur?

İnci Tozu Sabunu Ne İşe Yarar?
İnci tozu sabunu, farklı alanlar için kullanılmaktadır. Cildin temizlenmesi ve sebum oluşumunun dengelenmesini sağlar. Yüzde kullanım sağlanabildiği gibi banyo sırasında saç ve tüm vücut üzerinde de rahatlıkla kullanım sağlanabilir. Cildin ve saçların daha sağlıklı, canlı ve parlak bir görünüme kavuşmasına imkan sunar.
İnci Sabununun Faydaları Nelerdir?
İnci sabununun faydaları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Harici kullanımı ile hem cilt yüzeyini hem de farklı ağrı ve kemik problemlerinin geçirilmesinde etkilidir. İnci sabununun diğer faydalarını maddeler halinde sıralamak gerekirse;
• Sabunun saçlarda kullanılması ile hızlı ve kolay uzamasını sağlar.
• Saçların daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşmasında etkilidir.
• Saç derisinde meydana gelen bakterilerin giderilmesini sağlar.
• Cilt üzerindeki kullanımı, cildin gençleşmesini sağlar.
• Cildin elastikiyet seviyesini arttırır.
• Cildi, yeni hücre oluşumu için teşvik eder.
• Cilt tonunun korunmasını sağlar.
• Cildin daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar.
• Yeni hücre oluşumu sağlayabilmesi ile meydana gelen kırışıklıklarında giderilmesini sağlamaktadır.
• Sabunun düzenli kullanılması, cilt üzerinde meydana gelen akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarının giderilmesini sağlar ve tekrar oluşmasını engeller.
• Banyo sırasında kullanım sağlanması ile kemiklerin güçlenmesini sağlar.
• Kemik sağlığının korunmasında da oldukça etkilidir.
• Metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır.
• Cildi, meydana gelen ölü derilerden arındırır.
• Cildi güneş ışınlarından korur.
• İstenmeyen çil görünümünün giderilmesini sağlar.
İnci Sabunu Nasıl Kullanılır?
İnci sabununun kullanımı, hem saç hem de tüm vücutta rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Saçlar için kullanımı sırasında saçların tamamen ıslak olması gerekmektedir. Sabunu iyice köpürterek, saç derisine bir iki dakika gibi bir süre masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bol su ile durulayarak, saç diplerinde ve saçlarda kalıntı kalmamasına dikkat ederek uygulamanızı tamamlayabilirsiniz. Banyo sırasında, tüm vücudunuza yine hafif masaj hareketleri ile uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde uygulama yapmadan, yüzünüzü ıslatın ve sabunu elinizde köpürterek, dairesel hareketler ile uygulayın. Günde iki defa uygulama yapmanız ile istediğiniz sonuçları elde etmeye kısa bir süre içerisinde başlayabilirsiniz. Aynı zamanda, günlük cilt temizleme rutinlerinizde de sabun kullanımı tercih edebilirsiniz.