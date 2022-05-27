Hemşire nasıl olunur? Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır? Hemşirelik başvuru şartları nelerdir?

Hemşirelik yapmaya başlamak için yapılacak olan başvurular, genellikle özel hastaneler için geçerlidir. Devlet hastanelerinde ya da devlete bağlı olan diğer sağlık kurumlarında hemşire olunabilmesi için KPSS'ye girilmesi ve atama için yeterli olan puanın alınması gereklidir. Özel hastanelerde hemşire olmak isteyen kişiler ise, ihtiyaç durumlarında hastaneler tarafından açılmış olan iş ilanlarına başvuru yaparak ve iş görüşmelerinden geçerek mesleklerini yapmaya başlayabilirler.
Hemşire Olma Şartları Nelerdir?
Hemşirelik yapabilmenin koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Lise mezunları için, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans hemşirelik bölümlerine girerek başarı ile okulu bitirmek
• Sağlık lisesi mezunları içinse, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarına girerek hemşirelik bölümünü seçmek
Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinden mezun olan kişiler, 2021 yılı itibari ile çıkan karar ile beraber sadece hemşire yardımcılığı yapma hakkına sahip olmuşlardır. Bu nedenle de kişiler sağlık meslek lisesinden de mezun olsalar, hemşire olabilmek ve hemşirelik yapabilmek için bu üniversiteye girmek zorundadırlar.
Hemşire Maaşları Ne Kadardır?
Hemşirelik yapan kişilerin aldıkları aylık maaşlar, çalışma konumlarına göre değişiklik gösterir. Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin maaşları, ortalama 5.000 TL'dir. Ancak güncel olarak kamuda görev yapan hemşirelerin maaşları şöyle sıralanmıştır:
• Çalışmaya yeni başlamış hemşireler: 6.187 TL
• 10/2 kademe hemşire maaşı: 6.996 TL
• 2/5 kademe hemşire maaşı: 8.182 TL
• Sağlık bilimleri lisansiyeri olan hemşire maaşı: 8.867 TL
• 1.derece hemşire maaşı: 8.983 TL
• lisans 5/1 hemşire maaşı: 8.351 TL
• 2.derece hemşire maaşı: 8.000 TL
• 3.derece hemşire maaşı: 7.500 TL
Hemşirelik Bölümü Taban Puanları Kaçtır?
4 yıllık hemşirelik bölümlerinin taban puanları, üniversitelere göre şöyle sıralanmıştır:
• Koç Üniversitesi: 379,27
• Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 376,79
• Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 371,38
• İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 370,20
• Hacettepe Üniversitesi: 367,00
• Bahçeşehir Üniversitesi: 363,57
• İstanbul Medipol Üniversitesi: 358,43
• Ankara Üniversitesi: 354,20
• İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 349,53
• İstanbul Medipol Üniversitesi: 348,81
• Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi: 346,98
• Bahçeşehir Üniversitesi: 344,38
• Gazi Üniversitesi: 341,72
• Dicle Üniversitesi: 341,69