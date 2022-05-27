Genç girişimci desteği şartları nelerdir? Genç girişimci desteği ne kadar verilir?

👉Genç Girişimciler Vergi Muafiyeti Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından sunulan, genç girişimci şartlarını halihazırda taşıyan kişilere verilen teşvikler arasında yer alan vergi muafiyeti, yeni bir işletme kuran 29 yaşını doldurmamış olan kişilerin 3 yıl boyunca vergi ödemeden işletmelerini çalıştırabilmeleri hakkını elde ettikleri bir muafiyettir. Bu muafiyetten yararlanmak isteyen kişiler, işletmelerini yeni açmış olduklarının kanıtlayan belgeler ile beraber Vergi Dairelerine başvuru yapabilirler.

👉Genç Girişimci Desteği Ne Kadar Verilir?

Yeni bir işletme açan kişiler, genç girişimcilik desteğinden yararlanmak istiyorlarsa, en fazla 75.000 TL'ye kadar vergisiz ve faizsiz olarak bu destekten faydalanma imkanına sahiptirler. Alabilecekleri destek tutarları, işletmelerinin türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Genç girişimciler, KOSGEB üzerinden ne kadar fazla destek alırlarsa alsınlar, bunun en fazla 75.000 TL'si kendilerine hibe desteği olarak sağlanabilir. Aldıkları desteğin kalan kısmı geri ödemeleridir.