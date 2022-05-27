Denetimli serbestlik şartları nelerdir? Denetimli serbestlik nasıl uygulanır?

👉Güncel olarak denetimli serbestlik şartları, şöyle sıralanmıştır:
• Hükümlünün açık ceza infaz kurumunda infaz ediliyor olması
• Hükümlünün koşullu salıverilmesine Bir yıl veya 1 yıldan daha az süre kalmış olması
• Hükümlünün iyi halli olması
• Hükümlünün talepte bulunması
Denetimli serbestlikten yararlanabilmek için kişilerin kanun tarafından belirlenmiş olan suçlardan hüküm giymiş olması gereklidir. Bazı suçların işlenmesi ve kişilerin bu suçlardan hüküm giymeleri, kendilerine denetim serbestlik verilmesine engel olur. Ancak bunların dışında hakimler tarafından uygun görülen suçlardan hüküm giyen suçlular, şartları sağladıkları müddetçe denetimli serbestlik hakkına sahip olabilirler.
👉Denetimli Serbestlik İmza Kaç Günde Bir Atılır?
Denetimli serbestlik hakkını elde etmiş olan hükümlüler, haftada bir gün olmak üzere imza atmak durumundadırlar. Haftanın hangi gününde imza atacakları kendilerine yetkililer tarafından belirlenir ve kişiler, imza gününü geçirdikleri takdirde eğer geçerli bir gereke göstermezlerse, üst üste 3 gün imza atmazlarsa denetimli serbestlik haklarını kaybedebilirler.
👉Denetimli Serbestlik Sigortalı Çalışma Şartları Nelerdir?
Denetimli serbestlikle hapisten çıkmış olan kişilerin sigortalı çalışma durumları için herhangi bir şart ya da koşul aranmaz. Denetimli serbestliğe sahip olan kişiler, sigortalı bir işte çalışmaya başlayabilirler. Üzerlerinde denetimli serbestlik olması, sosyal ve iş hayatlarının üzerinde bir değişiklik yapmaz.
👉Denetimli Serbestlik Dosya Kapanması Ne Zaman Gerçekleşir?
Denetimli serbestlikte olan kişilerin dosyaları, 30 Mart 2020 tarihinde çıkmış olan yeni kanun ile beraber kapanmaz. Yani, 30 Mart 2020 tarihinden sonra hapse girmiş olan kişiler, hangi suçtan hüküm giymiş olurlarsa olsunlar herhangi bir şekilde denetimli serbestlik hakkını elde edemezler.
👉Denetimli Serbestlik Nasıl Uygulanır?
Denetimli serbestliğin uygulanabilmesi için suçlanmış ve işlemiş oldukları suçlar sebebi ile hüküm giymiş olan suçluların öncelikle denetimli serbestlik şartlarını sağlamakta olmaları gereklidir. Bu şartları sağlayan ve açık ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik ile çıkabilen kişiler, haftanın kendileri için belirlenmiş olan bir gününde imza atarak şehirde ikamet ettiklerini bildirmek durumundadırlar. Eğer imza atmazlar, uymaları gerekli olan kurallar kendilerine söylenmiş olmasına rağmen bu şartlara uyum sağlamazlarsa, denetimli serbestlik hakları kendilerinden alınır ve farklı cezalar ve yaptırımlar kendilerine uygulanır. Denetimli serbestliği olan kişiler, hüküm giymeden önceki hayatlarına devam edebilirler.