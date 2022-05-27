Bankalar Cumartesi çalışacak mı? Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık? Çalışma saatleri 2022

Bankaların güncel çalışma günleri ve saatleri araştırılmaya başlandı. 2022 yılında bankaların çalışma saatleri değişiyor. Bazı bankalardan açıklama geldi bile! Yeni düzenleme ile Cumartesi tam gün olarak bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi çalışacak. Vatandaşlar şimdi hangi bankaların hafta sonu açık olduğunu araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankaların Cumartesi günü çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bankalar Cumartesi çalışacak mı? Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık?