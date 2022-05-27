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    • Haberler
    • 27.05.2022 16:23
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    • 27.05.2022 16:25
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    Bankalar Cumartesi çalışacak mı? Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık? Çalışma saatleri 2022

    Hafta sonları bankaların hizmet vermemesinden bir çok kişi muzdripti. Güzel haber az önce geldi. Son dakika haberine göre bankaların çalışma saatleri ve günleri yeniden belirleniyor. Cumartesi günleri bankaların açık olması için çalışmalar başlatıldı. Peki Bankalar Cumartesi çalışacak mı? Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık olacak? Halkbank, Yapıkredi, Ziraat Bankası, ING, Vakıfbank, İş Bankası 2022 çalışma saatleri...

    Bankalar Cumartesi çalışacak mı?

    Bankaların güncel çalışma günleri ve saatleri araştırılmaya başlandı. 2022 yılında bankaların çalışma saatleri değişiyor. Bazı bankalardan açıklama geldi bile! Yeni düzenleme ile Cumartesi tam gün olarak bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi çalışacak. Vatandaşlar şimdi hangi bankaların hafta sonu açık olduğunu araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankaların Cumartesi günü çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bankalar Cumartesi çalışacak mı? Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık?

    BANKALAR CUMARTESİ ÇALIŞACAK MI?

    Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi verdi. Buna göre Şaşkınbakkal şubesi saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışacak. Şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek.

    HANGİ BANKALAR HAFTA SONU AÇIK OLACAK?

    Şuan için Cumartesi günü tam gün çalışacak ilk pilot banka Yapı Kredi Bankası İstanbul Şaşkınbakkal şubesi oldu. Öte yandan Cumartesi günü çalışma konusunda diğer bir çok bankanın da hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den yeni gelişmelere yer verilecektir.

    BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

    Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.

    👉İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    👉GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    👉TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        👉AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        👉ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

        Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

        👉ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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        Haberler Haberler Bankalar Cumartesi çalışacak mı? Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık? Çalışma saatleri 2022
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