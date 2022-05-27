2022 Jandarma uzman erbaş olma şartları nelerdir? Uzman çavuş alımı 2022 ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvurusu nereden yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma uzman erbaş olarak görev almak isteyenler zaman zaman yapılan istihdamları yakından takip ediyor. Peki hangi şartları taşıyor olmak gerekiyor?
Jandarma uzman erbaş olabilmenin güncel olarak belirlenmiş olan koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• 20 ile 27 yaş aralığında olmak
• Askerlik hizmetini yaparken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak
• Sağlık yönetmeliğine uymama durumu haricinde herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ve sivil okullardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak
• Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu jandarma uzman erbaş adaylarının KPSS puanlarının 50 ve üzeri olması gereklidir.
• İlköğretim (ortaokul) mezunu adayların başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olmaları gereklidir.
• Askerliği bitirme şartı aranmaz. Ancak askerlik görevini yapmış olan kişilerin başvuru tarihi itibari ile terhis oldukları zaman üzerinden 5 yıl geçmemiş olması gereklidir. Bununla beraber, askerde iken jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişilerin Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gereklidir.
• Başvuruda bulunacak olan adaylar yalnızca tek tercih yapma hakkına sahiptir.
Uzman Çavuş Alımı 2022 Ne Zaman?
Güncel uzman çavuş alımları tarihleri, 20 Nisan 2022 olarak belirlenmiştir. Başvuru yapıldıktan sonra, 1 hafta içinde de başvuru sonuçları açıklanır.
Jandarma Uzman Erbaş Başvurusu Nereden Yapılır?
Jandarma uzman erbaşlık için yapılacak olan başvurular, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr siteleri üzerinden gerçekleştirilir. Jandarma uzman erbaş olabilmek için yapılacak olan başvurular, yalnızca bu siteler üzerinden yapılabilir. Elden başvurular, güncel olarak alınmamaktadır.