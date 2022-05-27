2022 işsizlik ödeneği şartları nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar, kaç ay alınır? İşsizlik ödeneği alırken sigorta primi ödenir mi sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşların ekonomi gündeminde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşsizlik ödeneği almak isteyenler nasıl başvuru yapacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
Güncel olarak işsizlik ödeneği alabilmenin koşulları şöyle sıralanmıştır:
• Kendi isteği dışında ve herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalmak
• Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
• Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
• Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda işsizlik ödeneği için başvuru yapmak
İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?
İşsizlik ödeneğinin alınabileceği süre, kişilerin sigortalı olarak çalıştıkları sürelere göre değişiklik gösterir. Güncel olarak işsizlik maaşının alınabilecek olduğu süreler şöyle sıralanmıştır:
• Son 3 yılda adına en az 600 gün prim ödenene işsizlere 6 ay
• Son 3 yılda adına en az 900 gün prim ödenen işsizlere 8 ay
• Son 3 yılda adına en az 1080 gün prim ödenen işsizlere 10 ay
2022 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
Güncel işsizlik maaşları ücretleri, 2.137 TL ile 4.272 TL arasında değişiklik gösterir. İşsizlik ödenekleri hesaplanırken kişilerin çalışırken aldıkları net maaşlar göz önünde bulundurulur. Güncel olarak verilen işsizlik maaşları, çalışan kişilerin almakta oldukları net maaşların %40'ı olarak hesaplanır. Bu nedenle de kişiler ne kadar fazla maaş alırlarsa işsizlik maaşları da o kadar yüksek olur.
İşsizlik Maaşı Alan Kişi Tekrar Alabilir Mi?
Daha önce işsizlik ödeneği imkanından yararlanmış olan kişiler, yeniden işsizlik maaşına başvurma hakkına sahiptirler. Ancak kişilerin işsizlik maaşı alabilmeleri için yeniden bir yerde çalışmaya başlaması ve işsizlik maaşı alım koşullarında yer alan şartları yerine getirmeleri gereklidir. Bir kez işsizlik maaşı aldıktan sonra kişilerin yeniden işsizlik maaşı alabilmeleri için en az 600 gün sigortalı olarak çalışmaları ve kendilerinden dolayı olmayan bir sebep doğrultusunda işten ayrılmaları gereklidir.