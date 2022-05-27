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    • Haberler
    • 27.05.2022 08:07
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    • 27.05.2022 08:07
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    2022 Erasmus şartları nelerdir? Erasmus paralı mı, hangi ülkelere gidiş sağlar? Erasmus programı hangi üniversitelerde var?

    Erasmus programı, Avrupa'da yer alan üniversiteler arasında anlaşma yapılması sonucunda gerçekleştirilen bir öğrenci değişim programıdır. Bu programın amaçları doğrultusunda öğrenciler kendi okudukları üniversitelerden farklı bir ülkede olan üniversitede belirli bir süreliğine okumak üzere kabul edilirler. Böylece hem gittikler ülke ve okulun kültürünü kendilerine katabiliyor hem de gittikleri yere kendi birikimlerinden katkı sağlama imkanı içinde olabiliyorlar.

    takvim.com.tr
    2022 Erasmus şartları nelerdir?

    Erasmus programının yapılmaya başlanış amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmaktır. Yıllardır da aynı hizmet doğrultusunda birçok öğrencinin yaşadıkları ülkelerden çıkmasına ve okullarından farklı okullarda bir süreliğine de olsa eğitim alabilmelerini sağlanmıştır.

    2022 Erasmus Şartları Nelerdir?

    Erasmus öğrencisi olmanın koşulları, kişilerin hangi okulda okuduğuna göre değişiklik gösterir. Erasmus yapmak isteyen öğrencilerin ortak olarak uymaları ve yerine getirmeleri gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:

    Herhangi bir üniversitede önlisans/lisans/yüksek lisans/ doktora öğrencisi olmak

    Genel not ortalamasının 2.20/4.00 veya üzerinde olması

    Erasmus dil sınavından en az 60/100 puan almış olmak

    Daha önce toplamda 1 yıldan fazla erasmus yapmamış olmak

    Okunmakta olan bölümün erasmus yapılabilen bölümler arasında yer alması (Bölümler ile beraber erasmus okulları ile de anlaşmalı olması gereklidir.)

    Erasmus Paralı Mı?

    Erasmus programının ücreti, Türkiye'de devlet üniversitelerinde okuyan kişiler için yoktur. Ancak vakıf üniversitelerinde okuyan ve erasmus programı dahilinde farklı bir ülkeye gitmek isteyen kişiler, öğretimlerine devam ettikleri için okula ödedikleri yıllık ya da dönemlik harcı ödemeye devam ederler. Bunun dışında, erasmus ile yurt dışına çıkmış olan kişiler, kendi ülkelerine ya da gittikleri ülkedeki üniversiteye herhangi bir ücret vermezler.

    Erasmus Hangi Ülkelere Gidiş Sağlar?

    Erasmus programıyla anlaşmalı ülkeler, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    Avusturya

    Belçika

    Danimarka

    Finlandiya

    Fransa

    Almanya

    Yunanistan

    Hollanda

    Portekiz

    İspanya

    İngiltere

    Estonya

    Kıbrıs

    Macaristan

    Litvanya

    Letonya

    Polonya

    Çek Cumhuriyeti

    Slovenya

    Slovakya

    İzlanda

    İtalya

    Lüksemburg

    İsviçre

    Malta

    Bulgaristan

    Romanya

    İzlanda

    Norveç

    Lihtenştayn

    Türkiye

    Üniversite öğrencileri, hangi ülkede erasmus yapmak istediklerine kendileri karar verebilir. Ancak öğrenim gördükleri bölüm, kendilerine erasmus yapabilmeleri için izin vermiyorsa talep ettikleri ülkeye de gidişleri mümkün değildir.

        Erasmus Programı Hangi Üniversitelerde Var?

        Erasmus programı dahilinde olan üniversiteler, güncel olarak şöyle listelenmiştir:

        Abant İzzet Baysal Üniversitesi

        Adnan Menderes Üniversitesi

        Afyon Kocatepe Üniversitesi

        Akdeniz Üniversitesi

        Anadolu Üniversitesi

        Ankara Üniversitesi

        Atatürk Üniversitesi

        Atılım Üniversitesi

        Bahçeşehir Üniversitesi

        Balıkesir Üniversitesi

        Başkent Üniversitesi

        Beykent Üniversitesi

        Boğaziçi Üniversitesi

        Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

        Celal Bayar Üniversitesi

        Çukurova Üniversitesi

        Cumhuriyet Üniversitesi

        Çağ Üniversitesi

        Çankaya Üniversitesi

        Deniz Harp Okulu

        Dicle Üniversitesi

        Dokuz Eylül Üniversitesi

        Ege Üniversitesi

        Erciyes Üniversitesi

        Fatih Üniversitesi

        Fırat Üniversitesi

        Galatasaray Üniversitesi

        Gazi Üniversitesi

        Gaziantep Üniversitesi

        Gaziosmanpaşa Üniversitesi

        Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

        Gülhane Askeri Tıp Akademisi

        Hacetteope Üniversitesi

        Haliç Üniversitesi

        Harran Üniversitesi

        Hava Harp Okulu

        İnönü Üniversitesi

        İstanbul Bilgi Üniversitesi

        İstambul Kültür Üniversitesi

        İstanbul Teknik Üniversitesi

        İstanbul Ticaret Üniversitesi

        İstanbul Üniversitesi

        İzmir Ekonomi Üniversitesi

        İzmir Yüksek Teknoloji Ensitüsü

        Kadir Has Üniversitesi

        Kafkas Üniversitesi

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

        Kara Harp Okulu

        Karadeniz Teknik Üniversitesi

        Kırıkkale Üniversitesi

        Koç Üniversitesi

        Kocaeli Üniversitesi

        Maltepe Üniversitesi

        Marmara Üniversitesi

        Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu

        Mersin Üniversitesi

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

        Muğla Üniversitesi

        Mustafa Kemal Üniversitesi

        Niğde Üniversitesi

        Okan Üniversitesi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi

        Osmangazi Üniversitesi

        Pamukkale Üniversitesi

        Polis Akademisi

        Sabancı Üniversitesi

        Sakarya Üniversitesi

        Selçuk Üniversitesi

        Süleyman Demirel Üniversitesi

        T.C. Doğuş Üniversitesi

        T.C. Dumlupınar Üniversitesi

        TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

        Trakya Üniversitesi

        Uludağ Üniversitesi

        Yaşar Üniversitesi

        Yeditepe Üniversitesi

        Yıldız Teknik Üniversitesi

        Yüzüncü Yıl Üniversitesi

        Erasmus yapılabilen bu üniversitelerin bölümleri, anlaşmalı olunan okullara göre değişiklik gösterir.
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        Haberler Haberler 2022 Erasmus şartları nelerdir? Erasmus paralı mı, hangi ülkelere gidiş sağlar? Erasmus programı hangi üniversitelerde var?
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