Erasmus programının yapılmaya başlanış amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmaktır. Yıllardır da aynı hizmet doğrultusunda birçok öğrencinin yaşadıkları ülkelerden çıkmasına ve okullarından farklı okullarda bir süreliğine de olsa eğitim alabilmelerini sağlanmıştır.

2022 Erasmus Şartları Nelerdir?

Erasmus öğrencisi olmanın koşulları, kişilerin hangi okulda okuduğuna göre değişiklik gösterir. Erasmus yapmak isteyen öğrencilerin ortak olarak uymaları ve yerine getirmeleri gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:

Herhangi bir üniversitede önlisans/lisans/yüksek lisans/ doktora öğrencisi olmak

Genel not ortalamasının 2.20/4.00 veya üzerinde olması

Erasmus dil sınavından en az 60/100 puan almış olmak

Daha önce toplamda 1 yıldan fazla erasmus yapmamış olmak

Okunmakta olan bölümün erasmus yapılabilen bölümler arasında yer alması (Bölümler ile beraber erasmus okulları ile de anlaşmalı olması gereklidir.)