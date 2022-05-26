Suriye'ye operasyon yapılacak mı? Suriye harekatı ne zaman yapılacak? 26 Mayıs MGK toplantısı kararları! Suriye harekatı başladı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'YE OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Erdoğan, konuşmasında Suriye'ye yeni bir operasyon için sinyali vermişti. Operasyonlar için sık sık, 'Bir gece ansızın' ifadesini kullanan Erdoğan, Kabine sonrası konuşmasında şunları söylemişti:

Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.

MGK TOPLANTISI SONRASI SURİYE'YE OPERASYON KARARI ÇIKARSA NASIL İLERLENECEK?

MGK Toplantısı sonrası çıkacak karar merakla beklenirken, olası operayonun detaylarına SABAH ulaştı. Hazırlıklar hızla tamamlanırken, terörün kaynağından bitirilmesini planlayan harekatın önemli maddeleri şöyle:

ABD'NİN ÇEKİLDİĞİ BÖLGEDEKİ TERÖR HEDEFLERİ ELE ALINACAK

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak. Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekat özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak. Harekatla birlikte Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek.