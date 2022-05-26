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    • Haberler
    • 26.05.2022 15:26
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    • 26.05.2022 15:27
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    MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2022? personeltemin.msb.gov.tr tercih sonuçları öğrenme ekranı! MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak?

    MSÜ tercih sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Milyonlarca öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine girmek için sınavlarını ve tercih işlemlerini tamamladı. MSÜ hayali kuran öğrenciler MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2022? personeltemin.msb.gov.tr tercih sonuçları öğrenme ekranı!

    takvim.com.tr
    MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2022?

    MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih dönemi tamamlanırken, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. İşte tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler!

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

    Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.

    Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden duyurulacak.
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        Haberler Haberler MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2022? personeltemin.msb.gov.tr tercih sonuçları öğrenme ekranı! MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak?
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