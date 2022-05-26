👉Mali Müşavir Olmanın Şartları Nelerdir?

Mali müşavirlik yapmanın koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• T.C. vatandaşı olmak

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

• Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak

• Daha önce ceza veya disiplin soruşturmaları dolayısıyla memurluktan atılmamış olmak

• Belirlenmiş süre boyunca bir mali müşavirlik bürosunda staj yapmış olmak

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans mezunu olmak

• Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş ve hapis cezası almamış olmak (Yalnızca Türk Ceza Kanunu 53. Maddesinde belirtilen kanunlar kapsamında belirtilmi olan suçlar için geçerlidir.)

• Mali müşavirlik meslekğinin şeref ve haysiyetine aykırı durumlar ve olaylar içerisinde geçişte bulunulmadığı gibi mesleğe başladıktan sonra da bulunmamak

👉Mali Müşavir Olmak İçin Hangi Bölümler Okunur?

Mali müşavir olabilmek için okunması gereken bölümler, şöyle sıralanmıştır:

• İşletme

• İktisat

• Maliye

• Kamu yönetimi

• Uluslararası ilişkiler

• Ekonometri

• Çalışma ekonomisi

• Siyaset bilimi

• Ekonomi

• Bankacılık ve sermaye piyasası

• Bankacılık ve finans