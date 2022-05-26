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    • Haberler
    • 26.05.2022 14:33
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    • 26.05.2022 14:33
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    Kusmak abdesti bozar mı? Diyanet abdesti bozan durumlar neler? Ağız dolusu kusmak abdesti bozan şeyler arasında yer alıyor mu?

    Müslüman vatandaşlar Kusmak abdesti bozar mı? Ağız dolusu kusmak abdesti bozan şeyler arasında yer alıyor mu sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İslamiyet'in 5 şartından biri olan ve İslam dünyasına farz kılınan namaz öncesinde alınan abdesti bozan belli başlı durumlar vardır ve bunların neler olduğunu öğrenerek hataya düşmemek veya yeniden abdest almak isteyen kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre abdesti bozan durumların neler olduğunu merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kusmak abdesti bozar mı?

    Kusmak abdesti bozar mı? Ağız dolusu kusmak abdesti bozan şeyler arasında yer alıyor mu? Diyanet abdesti bozan durumlar neler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde abdestini alan vatandaşlar bozulmasına neden olan şeylerin neler olduğunu öğrenmek ve dikkat etmek istiyor. Hangi durumların sebebiyet verdiğini haberimizden öğrenebilirsiniz. İlk kez yapacaklar için abdestin nasıl alındığı da haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    KUSMAK ABDESTİ BOZAR MI?

    Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizi, Taharet, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir (Meydani, el-Lübab, I, 18). Ağız dolusu kusulan şey, ister Yemek, ister safra, ister kan olsun, abdesti bozar.

    Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Aynı mekanda gelip, toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğinani, el-Hidaye, I, 14; Mevsıli, el-İhtiyar, I, 10).

    Şafiilere göre abdest sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla onlara göre, kusmakla abdest bozulmaz (Maverdi, el-Havi'l-Kebir, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1414/1994, I, 199-200).

        ABDESTİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

        İdrar, dışkı, meni, kan gelmesi ve gaz çıkarmak abdesti bozar.

        Vücudun herhangi bir yerinden kan ya da irin gelmesi, çıktığı yere dağılması abdesti bozar. Eğer vücuttan çıkan kan ya da irin dağılmazsa ve nokta şeklinde kalırsa o zaman abdest bozulmaz.

        Kişilerin ağız dolusu kusması da abdesti bozan bir etkendir.

        Kişilerin uyuması, bayılması, şuurunu kaybetmesi, delirmesi gibi hallerde de abdest bozulur.

        DİYANET ABDEST NASIL ALINIR?

        Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 93-94).
        Abdestle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47).
        Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîp) Şâfiî ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnettir.

        Sünnetlerine ve adabına (Buhârî, Vudû, 7; Ebû Dâvûd, Taharet, 50) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:
        Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavânîn, s. 84), diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedâî', I, 23-25).
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