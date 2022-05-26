AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında bulunuyor. 21 - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen final sınavına katılan binlerce öğrencinin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler, internet üzerinden sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavının sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanacak. Kesin tarih henüz bilinmezken, sonuçların haziran ayının ilk haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.
Yaz Okulu Sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.