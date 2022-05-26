👉Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir?

Askerlik erteleme koşulları, güncel olarak 2022 yılı içi şöyle sıralanmıştır:

• Lise ve dengi okullardan mezun olan asker adayları, herhangi bir gerekçe göstermeden askerliklerini tecil ettirebilirler. Tecil işlemi için belli bir şartı yerine getirmek gerekli değildir. Yalnızca mezuniyetten sonra asker kaçağı olarak görünmemek için gerekli olan belgeleri askerlik şubesine teslim edilmesi gereklidir. Ancak herhangi bir gerekçe göstermeden tecil işlemi, yalnızca 3 yıl boyunca yapılabilir. Daha sonra kişilerin yükseköğretim bünyesinde olduklarını kanıtlamaları gerekecektir.

• Üniversiteden mezun olmuş asker adaylarının askerlik erteleme işlemi gerçekleştirebilmeleri içinse bir yerde staj görmeye başlamaları, yüksek lisans, doktora ya da dengi bir programlara devam etmeleri gereklidir. Üniversite mezunu olan veya üniversitelerin yüksek lisans programlarında okumaya devam eden asker adayları, askerliklerini maksimum 35 yaşlarına kadar erteleyebilirler.

👉Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır?

Askerliğini ertelemek isteyen kişiler, bu erteleme işlemini iki farklı şekilde gerçekleştirebilirler:

• E-devlet'ten ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfası üzerinden askerlik tecil edilebilir. Bu sayfada giriş yapılabilmesi için kşişilerin kendi T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini kullanmaları gereklidir.

• Her il ve ilçede yer alan askerlik şubelerine gidilerek de askerlik tecili gerçekleştirilir. Bu tecilin gerçekleştirilebilinmesi için asker adaylarının gerekli olan evraklar ile askerlik şubelerine gitmeleri zorunludur.