2022 adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün sürer, ne zaman sona erer? Adli tatilde hangi davalara bakılır 2022?

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 adli tatil vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Adli tatilde hangi davalara bakılıyor sorusuna ise yanıt aranıyor. Yargı çalışanları her sene belirli tarihlerde adli tatil yapıyor. İzne çıkılan tarihlerde bazı mahkemeler ise erteleniyor. Peki 2022 adli tatil ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler!
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil süreci her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.