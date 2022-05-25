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    • Haberler
    • 25.05.2022 09:53
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    • 25.05.2022 09:54
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    VPN nedir? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü?

    Instagram'daki sorunun kaynağı merak ediliyor. Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması İnstagram dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip. Anlık sorun yaşandığı zaman internet arama motorlarında yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Bu sabah saatlerinde de kullanıcıların hata aldığı bildirildi. Peki İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü VPN nedir? "feedback_required" hatası nedir, nasıl ve ne zaman düzelir? İşte son dakika gelişmeler ve konuya ilişkin resmi açıklamalar...

    İnstagram’a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var?

    İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü? VPN nedir?

    İNSAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM, SORUN MU VAR?

    İnstagram kullanıcılarının bir kısmı uygulamaya girmeye çalıştıklarında veri akışında sorunla karşılaşıyor. Aynı şekilde Twitter kullancılarının bazıları da benzer sorunu yaşıyor.

    25 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullancını internet arama motorlarında İnstagram ve Twitter'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.

    An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİED HATASI NEDİR?

    Feedback requied 'Geri bildirim gerekli' anlamına gelmektedir. Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülürken açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verileceğini belirtelim. İşte Feedback requied hatası hakkında bilgiler;

    FEEDBACK REQUİED HATASI ÇÖZÜMÜ

    İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

    Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

    Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.

    Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.

        iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

        Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

        Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

        Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

        VPN NEDİR?

        VPN, "Sanal Özel Ağ" anlamına gelir ve genel ağlar kullanılırken korumalı bir şebeke bağlantısı oluşturmaya olanak verir.

        VPN NASIL ÇALIŞIR?

        VPN, birçok farklı protokol ve teknolojiyi kullansa da temel olarak bilgisayarınızın fiziksel olarak bulunduğu yerden karşıdaki ağa şifreli (kripto anlamında) bir tünel açar. Bu tünel içinden iletilen bilgi dışarıdan bakıldığında şifreli olduğu için dışarıdan görüntülenemez. Konuya hakim güvenlik uzmanları şifreli veri aktığını görür ama içeriğinin ne olduğunu (çok zayıf bir güvenlik kullanmıyorsa) anlayamaz. VPN çözümleri bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza özelleşmiş bir ağ sürücüsü kurar (veya mobil cihazlarda bu gömülü olarak gelir) ve bu noktada sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi davranarak size karşıdaki ağdan bir IP numarası da verir. Bu sayede izin verilen uygulamalara veya yerel adreslere erişebilirsiniz.

        VPN ÜCRETLİ Mİ?

        Piyasada birçok yabancı menşeli firma genel veya özelleşmiş VPN çözümleri sunuyor. Bu hizmetlerin fiyatları aylık 10-20 lira civarında değişiyor. Para ödenmeyen hizmetlerde genellikle veri miktarı sınırı bulunuyor ve bir noktadan sonra ya tamamen duruyor veya kullanmak istemeyeceğiniz kadar yavaşlıyor.

        VPN TÜRLERİ NELERDİR?

        Uzaktan Erişim VPN: uzak konumlarda bulunan bir şirketin çalışanlarının şirketin özel ağına bağlanması gerektiğinde kullanılan, kullanıcıdan LAN'a bağlantılardır. Kullanıcı ile özel ağ arasındaki bağlantı internet üzerinden gerçekleşir ve bağlantı güvenli ve özeldir.
        Siteden Siteye VPN: Farklı lokasyonlarda şubeleri olan şirketler, bir ofis konumunun ağını başka bir ofis konumundaki ağa bağlamak için Siteden Siteye VPN kullanır.

        Intranet tabanlı VPN: Bir şirket tek bir özel ağda birden çok uzak bağlantıya bağlanmak istediğinde buna Intranet tabanlı VPN denir.
        Extranet tabanlı VPN: Şirketler, başka bir şirketin ofisine (müşteriler ve tedarikçiler gibi) bağlanmak için Siteden siteye VPN türünü kullandıklarında, buna Extranet tabanlı VPN denir.

        VPN KURULUMU NASIL YAPILIR?

        iOS için VPN Kurulumu

        VPN'ler tüm iPhone'larda, iPad'lerde ve Mac'lerde doğrudan yapılandırılabilir. MacOS'te fazladan birkaç adım atmanız gerekse de, iOS'ta bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

        iPhone veya iPad'inizde Ayarlar'ı açın.
        Genel'e dokunun ve VPN'i seçin.
        Ardından, VPN Konfigürasyonu Ekle'ye dokunun.
        Ağ yöneticiniz gerekli bilgileri sağlayacaktır. Bu, VPN protokolünü, VPN ayarlarını (açıklama, uzaktaki kimlik, sunucu) ve kimlik doğrulama oturum açma bilgilerini içerir.
        Tamamlandığında, profili kaydetmek için Bitti'ye dokunun.

        Android için VPN Kurulumu

        VPN desteği Android'de yerleşiktir, böylece bir uygulama indirmeye gerek kalmadan telefonun Ayarlar menüsünden kolayca VPN'inizi kurabilirsiniz.

        Telefonun Ayarlar menüsünü açın. Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak aşağıdaki talimatların değişebileceğini unutmayın.
        Wi-Fi ve İnternet veya Kablosuz ve Ağlar'a dokunun. Temel olarak, ağ ayarları sayfasına gitmeniz gerekir.
        VPN'e dokunun. Bazı cihazlarda, önce Daha fazlası'na dokunarak seçenekleri genişletmeniz gerekebilir.
        Yeni bir VPN bağlantısı için "VPN profili Ekle" [Add VPN profile] seçeceğine dokunun. Bunu görmüyorsanız, gelişmiş seçenekler menüsünü açmanız gerekecektir (genellikle üç dikey nokta simgesine dokunarak).
        Sunucu adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi gerekli bilgileri girin. Bu bilgi size ağ yöneticisi tarafından sağlanacaktır.

        Windows için VPN Kurulumu

        Ayarlar> Ağ ve İnternet'e gidin ve VPN'i seçin.
        Ayrıca Windows 10 arama çubuğuna tıklayıp VPN yazabilir ve VPN Ayarları'nı seçebilirsiniz.
        VPN bağlantısı ekle'ye tıklayın.
        VPN Sağlayıcı bölümünü Windows (yerleşik) olarak değiştirin, formun geri kalanını ağ yöneticisinin bilgileriyle doldurun ve Kaydet'i tıklayın.
        VPN profili eklediniz. Şimdi görev çubuğunun en sağında Ağ simgesini seçin ve kullanmak istediğiniz VPN bağlantısını seçi
        VPN artık Wi-Fi bölümünde mevcuttur. Wi-Fi simgesine tıklayın ve oluşturulan VPN bağlantısını seçin.

            Mac OS için VPN Kurulumu

            Apple menüsüne (Apple simgesi) tıklayın ve Sistem tercihleri> Ağ'a gidin.
            Soldaki listeden "+" simgesine tıklayın.
            Açılan Arayüz menüsünden VPN'i seçin.
            VPN Türü'nü seçin, servis adı ekleyin ve Yarat'a tıklayın.
            Daha sonra sunucu adresini, uzaktaki kimliği ve yerel kimliği girin ve Bağlan'a tıklayın.
            VPN'e bağlanmak için, Sistem Tercihleri> Ağ'a gidin, VPN servis adına tıklayın ve Bağlan'a tıklayın.
            Ayrıca menü çubuğunda VPN durumunu göster'i seçebilir ve VPN ağına hızlı bir şekilde bağlanmak için durum simgesini kullanabilirsiniz.

            VPN KULLANIMINDAKİ SORUNLAR VE RİSKLER NELERDİR?

            Bir VPN sunucusuna bağlandığınız andan itibaren artık o sunucunun sizin adınıza internet bağlantınızı yönetmesine izin vermiş olursunuz. Sunucuya erişen kişiler internet bağlantınızı istedikleri gibi yönetebilir veya sizi yönlendirebilirler.
            Ücretsiz adı altında yayınlanan birçok VPN sağlayıcısı internet trafiğinizi kayıt ederek bu bilgileri ticari veya istihbarat amaçlı olarak kullanabilir.
            Ücretli olarak hizmet veren birçok VPN hizmet sağlayıcısının da güvenlik ve gizlilik sağlasalar dahi trafiğinizi, dns kayıtlarınızı kayıt altında tutmaktadır.
            Sörf yaparken veya oyun oynarken VPN kullanımında gözle görülür bir yavaşlık hissedilir.
            Güvenliğiniz ve gizliliğinizin bir anda devre dışı kalması ve VPN bağlantınızın kesildiğini fark etmediğiniz sürece risk altında kalabilirsiniz.
            Virüsler, trojanlar, tehlikeli web sayfaları veya benzeri tehditler de aynı şekilde VPN servisleri ile indirdiğiniz bir dosya ile veya girdiğiniz bir internet sayfası üzerinden de bilgisayarınıza bulaşabilir.
            VPN'e bağlandığınız andan itibaren o ülkeye uygulanan kısıtlamalar karşınıza çıkabilir ve sorunlar yaşayabilirsiniz.
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            Haberler Haberler VPN nedir? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü?
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