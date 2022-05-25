VPN nedir? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü?

İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü? VPN nedir?
İNSAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM, SORUN MU VAR?
İnstagram kullanıcılarının bir kısmı uygulamaya girmeye çalıştıklarında veri akışında sorunla karşılaşıyor. Aynı şekilde Twitter kullancılarının bazıları da benzer sorunu yaşıyor.
25 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullancını internet arama motorlarında İnstagram ve Twitter'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.
An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİED HATASI NEDİR?
Feedback requied 'Geri bildirim gerekli' anlamına gelmektedir. Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülürken açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verileceğini belirtelim. İşte Feedback requied hatası hakkında bilgiler;
FEEDBACK REQUİED HATASI ÇÖZÜMÜ
İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.
Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.
Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.