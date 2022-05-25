TOKİ başvuru formu nasıl doldurulur? TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları...

Gün içerisinde binlerce kişi TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvuru formu nasıl doldurulur sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor ve vatandaşlar detayları oldukça merak ediyor. Özellikle TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları hakkında bilgi edinmek isteyenler için ota gelirli ailelere sunulan fırsatların neler olduğunu haberimizde derledik.
Güncel TOKİ'den ev sahibi olabilmek için başvuru yapım şartları, şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler için bu süre en az 3 yıl olarak belirlenmiştir.)
• Daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler için bu koşul geçerli değildir.)
• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, ((Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler için bu koşul geçerli değildir. Bununla beraber, başvuru yapmış olan kişilerin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller TOKİ başvurusu için engel değildir.)
• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak (Eşi vefat etmiş olan dul kadınlar için bu şart geçerli değildir.)
• Aylık aile gelirinin en fazla 10.000 TL olması (10.000 TL'lik toplam gelire çocuklar üzerinden alınan yardımlar da dahildir. Ayrıca bu tutar, İstanbul ili için 11.500 TL olarak belirlenmiştir.)
• Aynı hane içinde yalnızca bir kişi tarafından başvuru yapılması (Anne ya da babaya resmi olarak bağlı olan kişilerin yaptıkları başvurular kabul edilmez.)
TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nelerdir?
TOKİ'nin orta gelirli aileler için sunmuş olduğu TOKİ başvuru şartları şunlardır:
• Başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması
• İkamet adresi aynı olan kişilerden yalnızca birinin başvuru yapması
• Başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve bakımı ile yükümlü oldukları çocuklarının üzerlerine bağımsız bir konutlarının olmaması
• Başvuru yapmış kişilerin, eşlerinin ve resmi olarak çocuklarının daha önce TOKİ üzerinden daire almamış olması
TOKİ Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
TOKİ ev başvurusu formunun doldurulması, TOKİ tarafından başvuru yapacak olan kişilerin kişisel bilgilerinin, çocuklarına ait bilgilerini ve barınma bilgileri ile çalışma durumu hakkında bilgiler talep edilir. TOKİ başvuru formunda yer alan bilgiler, şöyle sıralanmıştır:
• Adı
• Soy adı
• Baba adı
• Doğum yeri
• Doğum tarihi
• T.C. Kimlik numarası
• Nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe